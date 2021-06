Nederlandse voetballiefhebbers zijn van plan tientallen miljoen euro's uit te geven tijdens het aanstaande Europees Kampioenschap voetbal. Niet alleen gaat er zo'n 45 miljoen naar allerlei Oranje-artikelen, ook leggen fans naar verwachting 60 miljoen in bij voetbalpools op kantoor of met vrienden. Dat meldt ING op basis van een onderzoek onder ruim duizend Nederlanders.

Voor het eerst in zeven jaar doet het Nederlands mannenelftal weer mee aan een groot toernooi. De eerste wedstrijd van Oranje is op zondag 13 juni. Maar wedstrijden kijken in de kroeg of op grote schermen op marktpleinen zit er dit jaar niet in vanwege de contactbeperkende maatregelen. Veel fans kijken daarom thuis vanaf de bank.

Daardoor geven de voetballiefhebbers minder uit dan tijdens eerdere toernooien, verwacht ING. "Dit jaar zullen we noodgedwongen de wedstrijden van Oranje veelal thuis kijken. Daardoor kunnen de uitgaven aan fan-artikelen, die voetbalfans anders in de kroeg zouden gebruiken, vrij bescheiden uitpakken", zegt ING-econoom Marten van Garderen.

Toch laten bedrijven zich niet afschrikken. Vooral supermarkten en bierbrouwers pakken weer uit met allerlei acties. Zo komt Heineken met zijn Holland Heineken Hemd, komen de collega's van Bavaria met een 'geluksbroekje en bedacht Albert Heijn een actie waarbij fans Oranje-tatoeages op hun lichaam of kleding kunnen plakken.

Vooral veel omzet voor supermarkten

Doordat mensen de voetbalwedstrijden meer thuis bekijken, is vooral de supermarkt spekkoper, omdat de fans daar meer drank en hapjes halen dan wanneer ze de wedstrijden in de kroeg bekijken. "Dat kan per wedstrijd nog eens enkele miljoenen extra in het supermarktlaatje brengen, bovenop de tien miljoen euro per wedstrijd die een toernooi normaliter al oplevert voor hen", legt Van Garderen uit.

Verliezers zijn er ook. Zo hebben cafés fors minder inkomsten. Het aantal gasten dat zij mogen ontvangen, is zowel binnen als buiten beperkt. Bovendien mogen er geen grote schermen worden opgesteld, wat in het verleden voor extra klandizie zorgde voor kroegen.

Uit het ING-onderzoek komt ook naar voren dat een op de elf Nederlanders (9 procent) van plan is meer uit te geven dan wanneer Oranje nu niet zou meedoen aan een groot toernooi. Daar staat tegenover dat 3 procent denkt juist minder te spenderen. In totaal geven fans waarschijnlijk zo'n 45 miljoen euro uit aan supporterspullen, zoals petjes, toeters en sjaals.

Massaal aan de voetbalpool, maar hand op de knip

Voetballiefhebbers willen ook dit jaar weer volop laten zien hoeveel ze van het spelletje weten. Een kwart van de Nederlanders zegt dit jaar mee te doen aan een voetbalpool. Totale inleg: 60 miljoen euro, wat neerkomt op 16 euro per persoon.

Opvallend, mannen zetten gemiddeld tweemaal zoveel geld in als vrouwen: 20 euro tegenover 10 euro. Hoewel de Oranjekoorts toeslaat, blijven we nog altijd zuinige Hollanders. Volgens het onderzoek leggen voetbalfans in andere landen veel meer in.