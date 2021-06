Door het warme weer gaan mensen massaal langs de supermarkt om hun vriezer met ijs te kunnen vullen. Albert Heijn, Jumbo en PLUS melden aan NU.nl dat er een run op ijsjes is ontstaan. En hoewel klanten incidenteel voor een leeg schap kunnen komen te staan, is er landelijk genoeg ijs op voorraad om de hoge vraag aan te kunnen.

"De ijsjes gaan vandaag bij ons door het dak", laat een woordvoerder van Albert Heijn aan NU.nl weten. En PLUS beaamt dat: "Door de omschakeling naar het mooie weer gaat het hard met de ijsjes."

Toch hoeven klanten volgens de woordvoerder van Jumbo niet bang te zijn voor lege schappen. Om ervoor te zorgen dat klanten niet met lege handen naar huis gaan, zorgt de supermarkt er op tijd voor dat er voldoende zomerse producten als ijs, vlees voor op de barbecue en salades op voorraad zijn. "We werken hiervoor nauw samen met iedereen in de keten."

Ook Albert Heijn en PLUS hebben nog voldoende op voorraad. Incidenteel kunnen klanten lege schappen tegenkomen, als de nieuwe vracht met ijs bijvoorbeeld bijna aankomt, maar in de distributiecentra is de voorraad nog groot genoeg om de hoge vraag aan te kunnen. "Het is niet het landelijke beeld dat er veel lege schappen zijn", zegt een woordvoerder van PLUS.