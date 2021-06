De coronacrisis laat zich niet vergelijken met andere economische crises. We hebben wel lessen getrokken uit eerdere crises, zoals de financiële. Daardoor zullen bijvoorbeeld bij een fikse daling van de huizenprijzen veel minder huizen onder water komen te staan dan toen. Dat zegt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) in gesprek met NU.nl.

Banken moeten van DNB rekening houden met een correctie van de woningmarkt, een prijsdaling, zit die eraan te komen?

"Als ik dat eens wist. De Nederlandse woningmarkt is een hele ingewikkelde die zich ook anders ontwikkelt in deze crisis dan we gedacht hadden. Als toezichthouder moeten we wel rekening houden met een daling en de banken ook, door grotere reserves aan te houden. Een omslag leidt altijd tot problemen en in Nederland tot grotere problemen in de economie dan in andere landen, omdat de huizen worden betaald met heel veel geleend geld."

Krijgen we dan weer de taferelen zoals na de financiële crisis toen de huizen ineens massaal 'onder water stonden'?

"In de periode 2008 tot 2013 werden de huizen 20 procent minder waard, waardoor uiteindelijk ongeveer een derde van de huizen minder waard was dan de hoogte van de hypotheek. Sindsdien is het beleid strenger geworden waardoor niet meer dan de waarde van het huis geleend kan worden. Daardoor zullen bij een nieuwe schok in de woningmarkt aanzienlijk minder huizen onder water staan."

De rente is juist al lang heel laag, zowel voor hypotheken als sparen. Blijft dat zo?

"Dat de rente laag is, heeft twee oorzaken: de vergrijzing en het beleid van de centrale banken dat erop gericht is de inflatie (prijsstijgingen, red.) op een gewenst niveau te krijgen. De vergrijzing, dat verandert niet snel. Daardoor zijn er meer mensen die willen sparen dan bedrijven willen investeren. Er is dus meer aanbod van geld dan vraag ernaar, waardoor de rente laag is. Het beleid van de centrale banken, kan wel veranderen. Dat hangt van de inflatie af. Maar de rente zal niet snel veel hoger worden. Zeker geen procenten."

Die inflatie, alles lijkt ineens duurder te worden, benzine, hout, chips. Misschien voldoende om wel iets aan de rente te doen?

"Er is zeker sprake van prijsstijgingen nu, maar dat zijn tijdelijke effecten, naweeën van de coronacrisis. Als alle beperkingen weer zijn opgeheven, zullen de tekorten aan bepaalde halffabricaten zoals chips weer afnemen en de prijsstijgingen ook. Om de rente aan te passen, zouden de prijzen structureel hoger moeten zijn en of dat gebeurt, hangt nu vooral af van wat de lonen zullen doen."

De lonen worden hoger?

"Als de prijzen hoger zijn, kunnen de vakbonden hogere lonen bepleiten, dat leidt dan weer tot meer kosten voor bedrijven en dat weer tot hogere prijzen. Dan kom je in een loonprijsspiraal zoals in de jaren zeventig. In Nederland zouden de lonen wel flink omhoog kunnen gaan, want de werkloosheid is hier laag. Maar het rentebeleid wordt Europees bepaald en elders in Europa is nog wel hoge werkloosheid. We kunnen in Nederland dus wel hogere inflatie krijgen en hogere lonen."

We hebben door de lockdowns veel minder geld uitgegeven, krijgen we een dolle zomer waarin we dat alsnog allemaal uitgeven?

"Dat verwachten we niet. Het meeste spaargeld zit bij mensen met relatief hoge inkomens en die geven niet zo snel extra geld uit. Een deel van de consumenten zal ook terughoudend en voorzichtig zijn, omdat ze bang zijn voor de effecten van de coronacrisis, zoals werkloosheid. We denken dat het bespaarde geld geleidelijk weer terugvloeit in de economie. Dat zal eerder een kwestie van jaren dan van maanden zijn. Maar economie is gedragswetenschap en laat zich niet voorspellen en deze crisis is helemaal uitzonderlijk, waardoor we steeds weer verrast worden."