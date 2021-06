Er worden sinds begin dit jaar een stuk meer mensen misleid via de telefoon. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ontvangt bij haar loket ACM ConsuWijzer dagelijks meldingen van consumenten die gedwongen worden om te betalen voor "een telefonisch gesloten overeenkomst". Daarom waarschuwt de ACM consumenten hiervoor.

Mensen die gebeld worden, hebben vaak op internet meegedaan aan een actie of een enquête ingevuld. In het telefoongesprek volgt een vaag verhaal over bijvoorbeeld een gewonnen reis of product, met de vraag of ze meer informatie willen ontvangen. Consumenten die hierop ingaan horen een tijdje later dat ze vastzitten aan een betaalde dienst.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM, adviseert consumenten dan ook om 'nee' te zeggen en de verbinding te verbreken als je het niet vertrouwt. "Laat geen 'extra informatie' sturen. Zo voorkom je dat je achteraf wordt geconfronteerd met onterechte aanmaningen."

Er zijn verschillende regels die consumenten beschermen in dit soort situaties. Alleen aan de telefoon 'ja' zeggen, betekent vaak niet dat je aan een overeenkomst of abonnement vast zit. De consument moet schriftelijk hebben ingestemd als het gaat om energie of een abonnement waarbij diensten worden geleverd. Consumenten weten alleen vaak niet dat ze wettelijk beschermd zijn tegen zulke praktijken, zegt de toezichthouder. Zij worden onder druk gezet om toch te betalen, terwijl dat niet hoeft.

Met ingang van 1 juli veranderen de telemarketingregels. Alleen consumenten die daarmee zelf hebben ingestemd of klant zijn geweest mogen nog gebeld worden.