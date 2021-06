Moderna gaat vaccins produceren in Nederland. Het biotechnologiebedrijf opent naar verwachting dit jaar nog een productielijn in het Limburgse Geleen, waar jaarlijks tot 300 miljoen doses van het coronavaccin geproduceerd zullen worden, meldt persbureau Bloomberg woensdag.

Het bedrijf kondigde eerder al aan coronavaccins te gaan produceren in het Spaanse Granada. Ook daar moeten tot 300 miljoen prikken per jaar geproduceerd worden, waarmee Moderna een productiecapaciteit van jaarlijks 600 miljoen vaccins krijgt binnen de Europese Unie.

"Deze extra productiecapaciteit zal ons helpen bij het opschalen van de productie", zegt het bedrijf in een verklaring. "Zo kunnen we helpen om deze pandemie zo snel mogelijk tot een einde te brengen."

De EU zal blij zijn met de extra productiecapaciteit binnen de unie, want ze heeft 600 miljoen doses van het vaccin aangeschaft die dit jaar en volgend jaar geleverd zullen worden. Of de binnen de EU geproduceerde vaccins ook alleen aan EU-landen geleverd zullen worden, is overigens niet duidelijk.