Elon Musk, de CEO van automaker Tesla, heeft zich niet aan afspraken met de Amerikaanse beurswaakhond SEC gehouden. Die had afgedwongen dat advocaten tweets van Musk zouden controleren voor hij ze openbaar maakte, maar dat is te weinig gebeurd, schrijft The Wall Street Journal op basis van brieven van de SEC.

De afspraak werd gemaakt naar aanleiding van een tweet van Musk waarin hij zei dat Tesla van de beurs gehaald zou worden en dat hij daarvoor de nodige financiering had gevonden. Dat bleek achteraf niet helemaal te kloppen en de SEC betichtte Musk ervan de markt te hebben gemanipuleerd met die tweet.

Als gevolg van die zaak, waarin Tesla en Musk allebei een schadevergoeding van 20 miljoen dollar (16 miljoen euro) betaalden, moest Musk zijn tweets laten nakijken door advocaten. In zeker twee gevallen is dat niet gebeurd, schrijft de SEC nu in een brief aan Tesla.

In de eerste tweet kondigde Musk aan dat hij hoopte dat Tesla tegen het einde van 2019 duizend zonnepanelen zou kunnen produceren, in de tweede zei hij dat de koers van Tesla volgens hem te hoog was. Meteen daarna zakte het aandeel in.

Tesla zou de SEC geantwoord hebben dat beide tweets golden als een "persoonlijke mening" van Musk en dus niet gecontroleerd hoefden te worden. Ook zei het bedrijf dat de SEC hem niet had verboden om over de koers van Tesla te tweeten.

De discussie lijkt verder geen gevolgen te hebben voor Tesla of Musk. De SEC heeft er al herhaaldelijk mee gedreigd om naar de rechtbank te stappen, maar niets wijst erop dat de beurswaakhond dat nu ook daadwerkelijk zal doen. In de laatste brief die de organisatie stuurde, dringt ze er alleen uitdrukkelijk op aan dat de controles er toch komen, "om verdere schade voor aandeelhouders te voorkomen".