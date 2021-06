Er is tot en met mei al een recordaantal van 20.141 nieuwe en tweedehands caravans en campers verkocht, melden transportorganisaties BOVAG en RDC. Dat zijn er 42 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Nederland is van oudsher een caravanland, maar dat is sinds dit jaar iets anders: er werden meer tweedehands campers dan tweedehands caravans verkocht. Vakhandels verkochten 7.677 gebruikte campers en 6.640 tweedehands caravans.

De verkoop van camperoccasions steeg daarmee 60 procent, die van gebruikte caravans groeide met een kwart. Sinds 2009 werden er nooit zo veel tweedehands caravans verkocht, aldus BOVAG.

BOVAG concludeert uit die cijfers dat de camping komende zomer de favoriete bestemming van Nederlanders zal zijn. Vorig jaar leidde de coronacrisis al tot een grotere drukte op campings in eigen land en dat lijkt dit jaar opnieuw het geval. Volgens BOVAG zijn we vorig jaar massaal campers gaan kopen toen het sanitair op campings gesloten was door coronamaatregelen en zet die trend nu door.

Intussen telt Nederland meer caravans en campers dan ooit: op 1 juli stonden er 568.722 geregistreerd. Dat zijn er 17.500 meer dan anderhalf jaar geleden.