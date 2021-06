De Amerikaanse videodienst Zoom blijft profiteren van de pandemie. In het eerste kwartaal van dit jaar verdrievoudigde het bedrijf zijn omzet naar net geen miljard dollar en kwam de nettowinst 742 procent hoger uit op 227,4 miljoen dollar (186,2 miljoen euro), blijkt uit het resultatenrapport.

Zoom, dat ook wel 'het sociale netwerk van de pandemie' wordt genoemd, heeft er een ontzettend goed jaar op zitten. Omdat iedereen door de coronacrisis thuis moest blijven en zijn vrienden en collega's niet meer in het echt kon zien, ging de wereld massaal gebruikmaken van de videodienst, voor zowel werkvergaderingen als een drankje met vrienden.

Over heel 2020 boekte het bedrijf een omzet van 2,6 miljard dollar, 326 procent meer dan een jaar eerder. En ook in het eerste kwartaal van dit jaar scoort het bedrijf nog goed: de omzet groeide met 191 procent naar 956,2 miljoen dollar en de winst verachtvoudigde tot 227,4 miljoen dollar. In het eerste kwartaal van vorig jaar bedroeg die 27 miljoen dollar.

Zoom heeft nu zo'n 497.000 betalende klanten met meer dan tien werknemers, 87 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Voor het volgende kwartaal verwacht Zoom een omzet van 985 miljoen dollar en 355 miljoen dollar operationele winst. Voor heel het jaar rekent het bedrijf op zo'n 4 miljard dollar omzet.