De Amerikaanse president Joe Biden schort de begin dit jaar verleende vergunningen voor olie- en gasboringen in een afgelegen natuurgebied in de staat Alaska op. Met de actie maakt Biden het besluit van zijn voorganger Donald Trump voorlopig ongedaan.

Trump besloot in de nadagen van zijn presidentschap een versneld vergunningstraject in te zetten, omdat hij wist dat zijn opvolger Biden tegen de boringen in het gebied was.

Het gaat om het natuurgebied Arctic National Wildlife Refuge in het noordoosten van Alaska. Het omstreden karakter van de vergunningen leidde er al toe dat grote oliebedrijven niet meededen aan de veiling. De opbrengst van de veiling was ruim 14 miljoen dollar (bijna 11,5 miljoen euro), wat veel lager was dan destijds werd gehoopt door de overheid.

De meeste biedingen kwamen van een overheidsdienst van Alaska. Ook twee kleine oliebedrijven deden mee, maar grote olieconcerns als bijvoorbeeld ExxonMobil en Chevron lieten de veiling links liggen omdat ze al dachten dat de vergunningen problemen zouden veroorzaken.

Grote impact op milieu

Milieuorganisaties zijn al langer fel tegenstander van de boringen, omdat de natuur en dieren zoals ijsberen en rendieren in gevaar zouden komen door bijvoorbeeld olievervuiling. Er waren dan ook rechtszaken aangespannen tegen de vergunningen.

De oplossing waarvoor de regering van Biden nu kiest, is voor sommige activisten en oorspronkelijke bewoners niet voldoende. Zij zien liever dat de overeenkomsten meteen volledig ongeldig worden verklaard. In plaats daarvan heeft de overheid opdracht gegeven voor een milieuanalyse die moet uitwijzen hoe schadelijk eventuele boringen zouden zijn. Als die blijken mee te vallen, zullen de vergunningen weer gaan gelden.

Biden had eerder zelf gezegd dat boringen in het natuurgebied een grote ramp zouden zijn en dat hij die zou verbieden.

Zijn regering heeft onlangs echter wel een ander besluit uit het Trump-tijdperk verdedigd. Daarbij ging het om toestemming voor een groot olieproject van ConocoPhillips in Alaska. Dat project zou erg belangrijk zijn voor de Republikeinse delegatie van de staat in het Amerikaanse Congres.