Het kabinet trekt 18 miljoen euro uit om honderden mensen met een psychische aandoening sneller aan het werk te helpen. Een speciaal re-integratietraject dat met het geld kan worden betaald, helpt mensen al met de zoektocht naar een baan, terwijl ze nog hulp van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) krijgen.

Dat meldt Demissionair Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag aan de Tweede Kamer. Met dat geld kunnen het komende jaar 2.300 trajecten worden gestart.

Het gaat om de speciale methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Mensen krijgen daarbij langer steun. Daarnaast worden de zorg en de banenjacht gecombineerd.

Uit een proef die nog steeds bezig is, blijkt dat de methode relatief goed werkt: 44 procent van de deelnemers vindt binnen 2,5 jaar werk. Bij andere methodieken geldt dit voor slechts een kwart van de mensen met een psychische aandoening.

IPS is een uit Amerika overgewaaide methode, waar het UWV al sinds 2017 mee experimenteert. Die proef loopt op 1 januari af, en vanaf dan worden de gesubsidieerde trajecten op grotere schaal aangeboden. Zorgverzekeraars dekken de kosten van de eerste gesprekken in de startfase van het traject.

"Het is heel goed dat mensen tijdens hun behandeling al in gesprek raken over de stap naar werk en hoe de toekomst op de arbeidsmarkt eruit kan komen te zien", zegt Koolmees over IPS. Wat staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis betreft, "is het de nieuwe cultuur dat mensen in psychische nood volop geholpen worden om aan het werk te komen en te blijven".