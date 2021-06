De sociale partners hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten over een hervorming van de arbeidsmarkt en regulering van werk, bevestigen ingewijden dinsdag in gesprek met NU.nl.

Het akkoord is opgenomen in een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). Op die manier willen werkgevers en werknemers het onderwerp onder de aandacht brengen tijdens de formatie.

Volgens ingewijden die de Volkskrant heeft gesproken wordt flexwerk beperkt, verdwijnen de zogeheten nulurencontracten en krijgt uitzendwerk een maximale duur van drie jaar. Daarnaast zou het salaris van uitzendkrachten verbeterd worden en zouden zelfstandigen minimaal 35 euro per uur moeten verdienen. Volgens het dagblad moet de achterban van de vakbeweging nog instemmen met het bereikte akkoord.

Het sociaal akkoord bouwt voort op het advies van de commissie-Borstlap, die vorig jaar in opdracht van het kabinet een rapport over de arbeidsmarkt presenteerde. De commissie stond onder leiding van Hans Borstlap, voormalig lid van de Raad van State en topambtenaar in de jaren tachtig en negentig.

Flexibele arbeidscontracten moeten zo veel mogelijk worden teruggedrongen en belastingvoordelen voor zelfstandigen moeten verdwijnen, adviseerde de commissie destijds.