De aanstaande sportzomer, met het EK Voetbal, de Olympische Spelen (OS) en de Tour de France levert de Ster 10 tot 15 miljoen euro aan extra reclame-inkomsten op. Als de voetballers van het Nederlands elftal ver komen op het EK, scheelt dat zomaar nog eens een paar miljoen euro. Dat zegt Pim van Midde van Ster in gesprek met NU.nl.

"Hoe meer wedstrijden Oranje speelt, hoe meer kijkers het trekt en hoe meer omzet het oplevert", luidt de simpele redenering van Van Midde. Het sentiment speelt daarbij een grote rol. "Als je drie keer op rij verliest, zoals in 2012, is het een heel ander verhaal. Als je wint, groeit het enthousiasme en dat merk je ook in de economie."

Het is voor het eerst sinds 2014 dat Oranje überhaupt meedoet aan een eindtoernooi. "In dat jaar speelden we alle wedstrijden tot aan de halve finale en de strijd om de derde en vierde plek. In 2010 kwamen we zelfs tot de finale." Toen het EK vorig jaar door corona werd afgeblazen, hadden de adverteerders nog geen zendtijd ingekocht voor de Ster-blokken.

Van Midde: "Dat gebeurt meestal een maand van tevoren." De inkomsten die toen werden misgelopen, worden nu alsnog behaald. Vorig jaar hadden ook de reclame-inkomsten van de publieke omroep danig te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. "Vooral in het begin zat de schrik er goed in en speelde onzekerheid een grote rol", zegt Van Midde.

Die ziet dat het vertrouwen nu weer terug is. Dat wijzen de cijfers ook uit. In de eerste drie maanden van dit jaar waren de inkomsten van de televisiereclame bij de Ster 13 procent, zo'n 5 miljoen euro, hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. En ten opzichte van 2014 is nu al voor 2 miljoen euro, of 10 procent meer aan spots verkocht voor de periode voorafgaand aan het EK.

'Vooral usual suspects kopen reclame rond Oranje in'

"Het zijn vooral de usual suspects die veel reclames rond oranje inkopen", zegt Van Midde. "De supermarkten, de biermerken en de leveranciers van tv's bijvoorbeeld." Heineken is vorige week begonnen met de reclames op de buis. "We hebben een internationale campagne die van start gaat op het moment dat een toernooi gaat leven", zegt een woordvoerder van de bierbrouwer.

In Nederland viert Heineken al sinds Koningsdag 'de Oranjezomer'. "Dat ook refereert aan de Olympische Spelen en de Formule 1." Daarvoor heeft de brouwer een Holland Heineken Hemd bedacht. Supermarktketen Albert Heijn (AH) doet het met stickers en tattoos dit jaar, wel volledig in het teken van het EK.

"Onze campagne is begonnen op het moment dat selectie bekend was en het trainingskamp begon", zegt een woordvoerder van AH. "We proberen zo goed mogelijk in te spelen op het Oranjesentiment." Daar draait het volgens Van Midde van Ster ook om, het hoeft niet eens perse een 'oranje gekleurde' spot te zijn. "Het gaat om het positieve sentiment."