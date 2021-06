In Nederland zijn in mei 25.601 nieuwe personenwagens geregistreerd, een plus van 72.5 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de eerste vijf maanden van dit jaar staat de teller op 130.061 nieuwe voertuigen. Daarmee is de achterstand op verkoopjaar 2020 teruggebracht tot 2,4 procent, zo blijkt uit nieuwe cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en dataprovider RDC. KIA was de afgelopen maand het bestverkochte merk.

Het Zuid-Koreaanse merk KIA had met 2.262 registraties in mei een marktaandeel van 8,8 procent, gevolgd door SKODA met 2.176 nieuwe auto's en Volkswagen met 2.155 exemplaren. Toyota en Peugeot maken de top vijf compleet.

Het meest geregistreerde model was de Volvo XC40 met 940 stuks. De auto heeft dankzij plug-inhybrideaandrijving en de komst van een volledig elektrische versie de wind in de zeilen. Op plaats twee staat de elektrische nieuwkomer van SKODA, de Enyaq iV. De Toyota Yaris, in maart verkozen tot Europees Auto van het Jaar, is goed voor plaats drie.

Dat het aantal registraties in de afgelopen maand hoger lag dan een jaar eerder komt met name doordat destijds het gros van de Europese autofabrieken stillagen, waardoor er nauwelijks geleverd kon worden. Vergeleken met de eerste vijf maanden van 2019 loopt de verkoop in 2021 namelijk nog 30 procent achter.

BOVAG en RAI Vereniging mikken voor dit jaar op in totaal 400.000 registraties. In 2020 bleef de teller steken op zo'n 356.000 stuks. De brancheorganisaties waarschuwen dat het chiptekort, waardoor veel autofabrikanten genoodzaakt zijn om hun productie terug te schroeven, nog roet in het eten kan gooien.