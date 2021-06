Nederland verlaagt als eerste Europese land het minimumloon voor buitenlandse werknemers die komen om voor een start-up te werken. Dat lagere salaris wordt goedgemaakt door de werknemer een deel van de aandelen te geven. Zo wil het kabinet ervoor zorgen dat start-ups genoeg talent kunnen aantrekken zonder dat ze daardoor in geldproblemen raken. Het project zit wel nog in een pilotfase.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) maakte het nieuws maandag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Met de zogenoemde verblijfsvergunning voor essentieel start-uppersoneel moet de werkgever een minimumloon van 2.497 euro per maand betalen aan zijn buitenlandse werknemer in plaats van 4.752 euro. Tegelijk moet hij hem wel minimaal 1 procent van de aandelen geven. Dat mag ook in certificaten of opties.

"Dat bewijst dat die werknemer essentieel is voor de start-up om het bedrijf van de grond te krijgen. Geen ondernemer geeft zonder noodzaak een klein deel van zijn bedrijf weg", zegt Koolmees. Start-ups kunnen ook nog steeds werknemers aannemen zonder hen aandelen te geven, maar dan moeten ze hem of haar wel minstens 4.752 euro brutosalaris per maand geven.

Een start-up is volgens de definitie van het kabinet een bedrijf dat een nieuw product of dienst op de Nederlandse markt ontwikkelt, gebruikmaakt van nieuwe technologie of een nieuwe manier van werken en organiseren heeft. Er mogen maar maximaal vijftien mensen bij het bedrijf werken en de verblijfsvergunning voor essentieel start-uppersoneel kan maar voor vijf werknemers aangevraagd worden.

De regeling is dinsdag ingegaan, maar op dit moment kan zo'n verblijfsvergunning maar verleend worden voor maximaal een jaar. Vanaf 1 januari geldt de verblijfsvergunning tot het einde van de pilot in 2025. Daarna wordt beslist of de pilot zijn doelen bereikt heeft en of hij wordt omgezet in beleid.