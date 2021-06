De meerderheid van de Europeanen wil dit jaar nog wel op vakantie, maar blijft dan toch het liefst in eigen land. Nederlanders zijn daar geen uitzondering op, blijkt uit de dinsdag gepubliceerde Vakantiemonitor van NBTC. Als we naar het buitenland gaan, dan doen we dat liever niet met het vliegtuig en wel gevaccineerd.

"Nederlanders zijn ten opzichte van andere nationaliteiten terughoudender om met het vliegtuig op vakantie te gaan", zegt directeur Jos Vranken van de toerismeorganisatie. NBTC peilt sinds vorig jaar het sentiment onder Nederlanders en dat in de voor Nederland belangrijkste toeristenlanden.

Daaruit komt dit keer onder andere naar voren dat de helft van de Nederlanders die toch de grens over willen, dat pas doet als ze zijn gevaccineerd. "Vaccinaties hebben een steeds grotere invloed op het vakantiegedrag", constateert het NBTC. In landen als België, Duitsland en Frankrijk speelt het al dan niet gevaccineerd alvorens op reis te gaan een nog grotere rol.

De meeste mensen die naar het buitenland willen voor de vakantie, zeggen er geen bezwaar tegen te hebben als ze zich eerst moeten laten testen. "Opvallend is dat de testbereidheid van Nederlandse vakantiegangers lager is dan die van andere Europese vakantiegangers", aldus NBTC.

Hoe dan ook is het eigen land ook dit jaar favoriet voor de zomervakantie.