27 procent van de huishoudens is in de periode van april 2020 tot april van dit jaar van energieleverancier gewisseld. Daarmee ligt het aantal overstappers bij energiemaatschappijen nagenoeg gelijk aan een jaar eerder, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De verwerking van de overstap verloopt volgens de ACM doorgaans soepel.

De toezichthouder benadrukt dat een overstap goed kan zijn voor de portemonnee. De besparing kan oplopen tot 400 euro per jaar. Van de consumenten is zo'n 18 procent in de afgelopen drie jaar gewisseld van energieaanbieder. Ongeveer 8 procent van de huishoudens heeft het contract bij de huidige leverancier aangepast.

Daarnaast kan overstappen volgens de ACM ook helpen bij het verduurzamen van de energievoorziening. Uit cijfers van de ACM blijkt dat 78 procent van de consumenten stroom met een groen label afneemt.

Verder blijkt uit jaarlijks onderzoek dat bij een overgrote meerderheid van de consumenten (81 procent) maatregelen zijn getroffen om de woning te verduurzamen, in de vorm van bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, dakisolatie of HR++-glas. Ongeveer een kwart van de consumenten heeft zonnepanelen op het dak of een slimme thermostaat.

Verder roept de ACM energieleveranciers ertoe op consumenten op een juiste wijze te informeren over prijswijzigingen. Daar komt volgens de toezichthouder een beetje de klad in.