Bij de textielgigant Zeeman kunnen klanten voortaan ook tweedehands kleding kopen. Voor het einde van het jaar moet gedragen baby-, kinder- en dameskleding in alle filialen te vinden zijn. Klanten krijgen ook de mogelijkheid om hun gebruikte kleding in te leveren, zegt topman Erik-Jan Mares maandag tegen BNR Nieuwsradio.

In eerste instantie is de tweedehands kleding slechts in een paar filialen te koop. Zeeman werkt voor het initiatief, dat Zeeman RESALE heet, samen met Het Goed. Dat is een sociale onderneming met 28 kringloopwarenhuizen en vijf textielsorteercentra in Nederland.

"We doen het echt lokaal: in de winkels wordt ingezameld, wij doneren de ingezamelde kleding aan Het Goed en na het sorteren kopen we de door hen gemaakte selectie in", aldus Mares. Hij denkt dat de kleding met name bij jongeren in trek zal zijn. Zeeman probeerde het plan al uit in zijn filiaal in Osdorp en daar was de gebruikte kleding vooral bij jongeren populair.

Zeeman probeert zich al langer in te zetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo is het aandeel duurzaam katoen afgelopen jaar bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar hiervoor. Ook heeft Zeeman een deel van de toeleveranciers van de fabrieken waar de keten mee werkt, in kaart gebracht en openbaar gemaakt, zo komt naar voren uit een nieuw jaarverslag.

Over de fabrieken waar kledingketens hun kleding laten maken, is al langer veel te doen. Hierover verscheen onlangs nog een kritisch rapport van onderzoeksorganisaties SOMO en Arisa, waarin een link werd gelegd met gedwongen arbeid in Indiase spinnerijen.

Zeeman bevestigde later dat er in zo'n spinnerij vorig jaar door een tussenpersoon katoen is ingekocht voor een van de Indiase leveranciers die voor Zeeman produceert. De keten zegt vervolgens de dialoog te zijn aangegaan met het bedrijf in kwestie. Omdat de spinnerij niet bereid was om te praten, heeft Zeeman de samenwerking uiteindelijk stopgezet.