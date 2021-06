Door de coronacrisis ziet EDC Retail, het moederbedrijf van onder meer de webshop EasyToys, een enorme toegenomen interesse in seksspeeltjes, zo meldt het bedrijf dinsdag. In het eerste kwartaal van dit jaar lag de omzet 95 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

EDC Retail boekte afgelopen jaar een recordomzet van 65 miljoen euro. In totaal bestelden er in 2020 440.000 klanten erotische artikelen bij het bedrijf, 123 procent meer dan het jaar ervoor.

Eric Idema, de CEO van EDC Retail, heeft wel een idee waarom zijn goederen zo goed verkopen. "Mensen zijn vorig jaar meer tot rust gekomen en voor velen is sexual wellness een belangrijk thema geworden", zegt hij. "Door de lockdown raakten ook speeltjes waarmee je via een app op afstand van elkaar kunt genieten steeds meer in trek." De verkoop van dat soort artikelen steeg afgelopen jaar met 750 procent.

De avondklok zorgde nog eens voor een extra hoge verkoop. Direct na het ingaan van de avondklok, op 23 januari, steeg de verkoop van seksspeeltjes met 170 procent vergeleken met dezelfde week een jaar eerder. EDC Retail verwacht dat dit het beste jaar ooit wordt voor het bedrijf als de huidige trend doorzet.