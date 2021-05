Sywert van Lienden heeft aan zijn mondkapjesdeal met de overheid 9,2 miljoen euro overgehouden. Zijn twee zakenpartners hielden elk meer dan 5 miljoen euro over aan de deal, meldt onderzoeksplatform Follow the Money maandag.

Van Lienden maakte zich vorig voorjaar sterk voor de aanschaf van medische mondkapjes toen daar wereldwijd een enorme schaarste aan bestond. Hij claimde dat belangeloos te doen via de non-profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie. De Volkskrant meldde eerder deze maand dat hij er zelf toch geld aan had verdiend door miljoenen mondkapjes aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te verkopen.

Om hoeveel geld dat ging, was tot nu toe onduidelijk. Follow the Money kwam daar wel achter door stukken uit de Kamer van Koophandel te bekijken. Van Lienden richtte eind 2020 een speciale bedrijfsstructuur op om de miljoenen in onder te brengen.

Volgens deskundigen die Follow the Money sprak, wordt deze constructie vaak gebruikt om "vermogen te anonimiseren". Van Lienden zegt in een reactie tegen het onderzoeksplatform dat hij de constructie heeft opgezet om "een duidelijk onderscheid te maken tussen Sywert van Lienden privé en het vergaarde kapitaal".

Volgens Van Lienden bleek afgelopen zomer dat het resultaat van Relief Goods Alliance, het bedrijf waarmee hij mondkapjes verkocht aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), veel positiever uit zou vallen dan hij en zijn twee zakenpartners eerder hadden verwacht. Dat kwam door een aantal externe factoren, waaronder de wisselkoersen en dalende grondstofprijzen, schrijft hij in een reactie aan Follow the Money.

Op termijn zegt Van Lienden de miljoenen een maatschappelijke bestemming te willen geven. Daar maakt hij wel een voorbehoud bij: "Of dat volledig waargemaakt kan worden, is deels afhankelijk van de gevolgen van de huidige verwoestende mediastorm voor (mijn) professionele loopbaan."