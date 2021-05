De omzet in de reisbranche kelderde in het eerste kwartaal van dit jaar met 65,1 procent ten opzichte van een jaar eerder, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). In het eerste kwartaal van 2020 daalde de omzet al met 23,4 procent.

Het CBS publiceert dinsdag de omzetcijfers van de zakelijke dienstverlening, waar de reissector bij hoort. Met een omzetdaling van 65,1 procent is die branche binnen de zakelijke dienstverlening er het ergst aan toe.

Dat heeft alles te maken met de coronacrisis. Sinds kort kunnen we mondjesmaat weer reizen, maar een jaar geleden werden alle niet-essentiële reizen afgeraden, waardoor reisbureaus en reisorganisaties van het ene moment op het andere bijna geen omzet meer draaiden.

Daardoor werd de reisbranche als een van de eerste branches getroffen door de coronapandemie. Omdat de lockdown pas in maart werd afgekondigd, kon de omzetdaling in het eerste kwartaal van 2020 tot 23,4 procent beperkt worden.

In het eerste kwartaal van dit jaar daalde de omzet van de hele zakelijke dienstverlening met 5,5 procent. Na de reisbranche ging het reclamewezen er met een omzetverlies van 11,5 procent het hardst op achteruit. IT-dienstverleners profiteerden dan weer van de verschuiving naar thuiswerken en alle technologie die daarbij hoort. Die sector zette 4,6 procent meer om dan een jaar eerder.