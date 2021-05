Nederlanders zullen sneller trouwen als ze meer vertrouwen hebben in hun financiële situatie, maar omgekeerd heeft de financiële situatie weinig invloed op echtscheidingen. Daarentegen gaan samenwoners wel sneller uit elkaar als het economisch slechter gaat. Dat blijkt dinsdag uit een rapport van het statistiekbureau CBS en het demografisch onderzoeksinstituut NIDI.

De organisaties vergeleken voor de studie het aantal huwelijken in een jaar met de zogenoemde koopbereidheid, het vertrouwen van consumenten in hun financiële situatie. Dat blijkt gelijk te lopen. Het aantal huwelijken stijgt na een goed economisch jaar en daalt na een slecht economisch jaar.

In 1998 trouwden 185.000 Nederlanders, het grootste aantal sinds het begin van de metingen in 1995. In 2013 was het aantal trouwende mensen met 141.000 het laagst. Tegelijk was de koopbereidheid rond 1998 het grootst en in 2013 het kleinst.

Het aantal echtscheidingen houdt echter geen verband met de economische situatie. Volgens het rapport is een mogelijke verklaring dat er veel redenen zijn om te scheiden en dat mensen zich ook in een financieel moeilijkere periode niet zullen laten tegenhouden door de kosten die daaraan verbonden zijn.

Onderzoekers verwachten minder huwelijken in 2021

Voor samenwonen geldt dan weer het omgekeerde. Er gaan niet meer mensen samenwonen als hun financiële situatie beter is. Het hangt er in dat geval vooral van af of één van de twee een woning heeft. Samen naar een nieuwe woning verhuizen gebeurt minder vaak door de krapte op de huizenmarkt.

Maar er gaan wel meer samenwoners uit elkaar op het moment dat het slecht gaat met de economie. De onderzoekers wijzen erop dat er tijdens economische crises meer werkloosheid is en dat zet druk op een relatie.

Na de financiële crisis van 2008 steeg het aantal samenwoners dat uit elkaar ging sterk tot 177.000 in 2015. In 2019, het laatste jaar waarover cijfers beschikbaar zijn, gingen 159.000 samenwoners uit elkaar. In diezelfde periode daalde het aantal huwelijken.

De onderzoekers verwachten ondanks de vele uitgestelde huwelijken dat er in 2021 toch minder mensen zullen trouwen dan de voorbije jaren, omdat hun financiële situatie te lijden heeft gehad onder de coronacrisis. Die huwelijken zullen waarschijnlijk worden ingehaald als het weer beter gaat.