Meer dan 60 procent van de producten die Nestlé verkoopt, voldoet niet aan "de erkende definitie van gezondheid", zegt de Zwitserse voedingsgigant in een interne presentatie die de Britse krant Financial Times kon inzien. "Sommige van onze producten zullen ook nooit gezond worden, hoe hard we ook innoveren", staat in de presentatie.

Het zou dan gaan om onder meer pizza's en bruiswater van San Pellegrino met sinaasappelsmaak. In die drank zit volgens Nestlé meer dan 7,1 gram suiker per 100 milliliter, waardoor het product Nutri-Score E krijgt. Dat is de laagste score. Verder wordt in het document Nesquik-poeder met aardbeismaak genoemd.

Volgens de presentatie voor het management van de KitKat-fabrikant van begin dit jaar krijgt maar 37 procent van de producten 3,5 van de 5 sterren in de Australische gezondheidsmeter. Het systeem wordt internationaal gebruikt om te beoordelen hoe gezond voedingswaren zijn. Volgens Nestlé is 3,5 sterren het minimum om een product gezond te mogen noemen.

De voedingsreus probeert al een tijd gezondere voeding te promoten en wil de strijd aangaan met obesitas. Het concern werkt aan "een bedrijfsbreed project om de voedings- en gezondheidsstrategie te bekijken". De verkoop van bepaalde merken behoort tot de mogelijkheden.

In de presentatie benadrukt Nestlé dat de ommekeer lastig is: "Sommige van onze producten zullen nooit gezond worden, hoe hard we ook innoveren." Het Zwitserse bedrijf laat wel weten in de afgelopen zeven jaar de hoeveelheid suiker en zout in zijn producten met 14 tot 15 procent te hebben verminderd.

"Volgens ons gaat een gezond dieet over de balans vinden tussen gezondheid en genot. Dit betekent dat er ook met mate minder gezonde voeding geconsumeerd kan worden", zegt het bedrijf tegen Financial Times. "Onze richting is echter duidelijk en nog niet veranderd: we blijven onze merken lekkerder en gezonder maken."