Het aantal werklozen en faillissementen in Nederland zal pieken in de tweede helft van 2021, schrijft de internationale economische organisatie OESO maandag in een rapport. Niet toevallig valt dat moment samen met de verwachte afbouw van de steunmaatregelen.

De werkloosheid in ons land daalt al maanden ongekend hard ondanks de coronacrisis. Dat betekent niet dat niemand zijn baan meer verliest, maar veel werkzoekenden vinden snel opnieuw een baan in sectoren die weer open mogen. Daarnaast vallen er minder ontslagen dan gewoonlijk door onder meer de NOW-steun, die een deel van de loonkosten betaalt. Ook het aantal faillissementen ligt al een jaar historisch laag.

Maar daar komt verandering in, denkt de OESO. De economische organisatie verwacht dat het aantal werklozen en faillissementen zal groeien en pieken in de tweede helft van dit jaar. De belangrijkste reden daarvoor is de verwachting van experts dat het kabinet de financiële steun aan bedrijven zal afbouwen vanaf september. Exacte cijfers geeft de organisatie niet.

Verder waarschuwt de denktank dat de schulden van Nederlandse huishoudens de komende maanden kunnen toenemen als gevolg van de coronacrisis en de stijgende huizenprijzen. De organisatie voegt daaraan toe dat Nederlanders al veel schulden hebben opgebouwd de afgelopen jaren. De overheidsschuld zal volgens de OESO groeien van 54,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2020 naar 58,8 procent van het bbp in 2022.

Ondanks de wat sombere vooruitzichten verwacht de OESO wel economische groei de komende jaren. Dit jaar zou de Nederlandse economie 2,7 procent groeien, volgend jaar wordt dat 3,7 procent.