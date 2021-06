Vanaf dinsdag wordt er statiegeld geheven op kleine petflessen voor frisdrank of water. Het inleveren bij de supermarkt of andere verkopers kan echter pas vanaf 1 juli. Je krijgt dan 15 cent statiegeld terug. Vijf vragen en antwoorden over de nieuwe regels.

Wat verandert er?

Vanaf dinsdag krijg je 15 cent statiegeld terug op flesjes van minder dan 0,75 liter water of frisdrank, maar niet voor flesjes waar sap, siroop of zuivel in zat. Dat heeft te maken met de bederfelijkheid van de producten en het benodigde recyclingproces. Flesjes die ingeleverd kunnen worden, hebben een duidelijk statiegeldlogo.

Waar kun je ermee terecht?

Supermarkten en bemande tankstations zijn verplicht om de flesjes in te nemen, maar andere verkopers van plastic flessen mogen dat vrijwillig doen. Omdat veel winkels nog maar net zijn heropend, is het moeilijk om in te schatten hoeveel verkooppunten zich exact zullen aanmelden. Uitvoeringsorganisatie Statiegeld Nederland gaat uit van 62.000 vrijwillige innamepunten boven op de 12.000 supermarkten en tankstations. Je kunt de flesjes bij elk inzamelpunt inleveren en dus niet alleen op de plek waar je het gekocht hebt.

"De vrijwillige inname is best populair", zegt een woordvoerder van Statiegeld Nederland. "Dat komt deels voort uit een hang naar meer duurzaamheid, maar voor sportclubs is het bijvoorbeeld ook interessant dat ze de vergoeding die ze krijgen kunnen houden voor hun clubkas." Innemers krijgen een vergoeding per flesje, afhankelijk van de manier van inname. Verkopers kunnen kiezen of ze de inname handmatig doen of een automaat gebruiken.

Waarom krijgen we statiegeld?

Het kabinet voert al enkele jaren een strijd tegen zwerfvuil en wil zo veel mogelijk voorkomen dat er flesjes op straat of in de vrije natuur belanden. De redenering is dat mensen minder flessen zullen weggooien als ze er geld voor krijgen. De ingezamelde flessen worden gerecycled en opnieuw gebruikt.

De eerste kleine statiegeldflesjes liggen vanaf dinsdag in de winkels, maar de rest van de oude flesjes wordt nog verkocht. Let dus goed op of je een flesje met of zonder statiegeld koopt. Op 1 juli gaat het systeem officieel in.

Ben je verplicht om je flesjes in te leveren?

Nee, je zult geen boete krijgen als je de flesjes bij het afval gooit. Maar je krijgt dan natuurlijk geen statiegeld terug. "Het geld dat we daarmee overhouden, wordt onder meer gebruikt om de recyclingtechnologie te verbeteren", klinkt het bij Statiegeld Nederland. "Dus wie zijn flesjes niet inlevert, betaalt mee aan een beter systeem." Wie de flesjes op straat gooit, riskeert wel een boete.

Toch is het de bedoeling van Statiegeld Nederland om 90 procent van de kleine petflessen te recyclen. Voor grote flessen zit de organisatie al voorbij dat doel.

Waar krijgen we momenteel allemaal statiegeld op?

Op dit moment krijg je al geld terug voor kleine bierflesjes van 0,25 tot 0,5 liter. Per flesje krijg je 10 cent, voor een half krat ontvang je 75 cent en voor een heel krat 1,50 euro. Voor een krat met 24 flesjes krijg je dus 3,90 euro. Dat is 24 keer 10 cent plus 1,50 euro. Voor grote petflessen krijg je 25 cent.

En daar komen vanaf dinsdag dus ook kleine petflessen bij. Vanaf 2023 krijgen we ook geld terug op blikjes, kondigde demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in februari aan.