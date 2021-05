Het kabinet, bedrijven en instellingen moeten zorgen voor een betere spreiding van verkeer. Als dat niet gebeurt, dreigen weer grote verkeersopstoppingen te ontstaan nu Nederland langzaam weer teruggaat naar normaal. Die oproep doet een groep vervoerders, waaronder NS, HTM, GVB en RET, samen met diverse belangenverenigingen, zoals BOVAG en ANWB. Ook Schiphol heeft zich erbij aangesloten.

De in totaal 26 organisaties hebben zich verenigd in de Mobiliteitsalliantie en pleiten voor spreiding van openingstijden van bijvoorbeeld scholen en andere instellingen. Ook moeten bedrijven het thuiswerken mogelijk blijven maken. Als personeel toch naar het werk moet komen, zou de alliantie graag zien dat de werktijden flexibel zijn, zodat niet iedereen tegelijk naar het werk moet.

"Het personenvervoer groeit weer en het goederenvervoer is het afgelopen jaar zelfs toegenomen. Om Nederlanders hun bewegingsvrijheid weer terug te geven, moeten we voorkomen dat we weer vastlopen en weer met z'n allen stilstaan", aldus de vervoersorganisaties.

"Het spreiden van reistijden, openingstijden en werktijden biedt de Nederlandse maatschappij grote voordelen. We nodigen politici, onderwijsbesturen, werkgevers en werknemers daarom uit om op korte termijn stappen te zetten."

Voor de uitbraak van de coronacrisis was sprake van een forse toename van files. ANWB meldde in 2019 een stijging van 17 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit terwijl in 2018 ook al sprake was van een toename van 20 procent.