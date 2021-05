De omzet bij horecabedrijven is vorig kwartaal bijna gehalveerd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Tegelijkertijd werd bekend dat de inkomsten voor winkeliers vorige maand hoger waren dan voor de uitbraak van de pandemie. Met name verkopers van eten, drinken en goederen voor woninginrichting zagen hun omzet stijgen.

Net als in het vierde kwartaal van vorig jaar, waren ook de eerste drie maanden van dit jaar dramatisch voor de horeca. De sector had te maken met strenge lockdownregels, waardoor cafés en restaurants dicht bleven. Alleen hotels waren open voor overnachtingen. Daarnaast konden horecabedrijven wel maaltijden bezorgen aan huis.

Vergeleken met het eerste kwartaal van 2020, toen alleen in de laatste paar weken sprake was van een lockdown, waren de inkomsten voor horecabedrijven gemiddeld 46,7 procent lager.

In vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar waren de inkomsten in de eerste drie maanden van dit jaar gemiddeld 4 procent lager. Vooral hotels en cafés zagen de inkomsten nog verder dalen, terwijl restaurants en vakantieparken de verkopen zagen stijgen.

Winkelverkopen hoger dan voor uitbraak pandemie

De Nederlandse consument gaf in april bij de detailhandel 8,5 procent meer uit dan in dezelfde maand in 2019. Supermarkten en voedingsspeciaalzaken, zoals groentewinkels, zagen de inkomsten vorige maand 8,8 procent stijgen in vergelijking met twee jaar geleden. Ook in vergelijking met vorig jaar was de omzet hoger, al gaat het dan om een bescheidener groei van 2,7 procent.

De consument gaf vorige maand ook meer uit in meubelzaken en winkels voor woninginrichting. Zowel in vergelijking met vorig jaar als met twee jaar geleden waren de inkomsten voor winkeliers in die sector hoger.

Tegenover de stijgers stonden ook dalers. Onder meer bij kleding- en schoenenverkopers kwam in april minder geld binnen dan in dezelfde periode in 2019. Oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat de winkels vorige maand maar beperkt open mochten, al is ook een deel van de omzet verschoven naar webwinkels.

De onlineverkopen groeiden vorige maand weer fors. Al geruime tijd stijgt de omzet bij webwinkels en ook vorige maand kwam daar weer een dikke plus bij, van 18,6 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.