Waren Nederlanders rond de terrasopening in april nog afwachtend om een plekje te reserveren, dit weekend zitten de terrassen erg vol. Ook de reserveringen voor restaurants nemen een vlucht sinds de nieuwe ronde versoepelingen is aangekondigd. Toch spreken diverse boekingssites niet van een stormloop. Die wordt vanaf september verwacht, zeggen ze tegen NU.nl.

Horecagelegenheden mogen vanaf zaterdag 5 juni langer openblijven: van 6.00 tot 22.00 uur. Ook mogen zij straks - na ruim zeven maanden - weer gasten binnen ontvangen, al is dat met allerlei beperkingen. Zo is een maximumaantal van vijftig gasten vastgesteld en mogen maximaal vier mensen aan één tafel zitten. Aan de bar zitten mag pas weer na de volgende ronde versoepelingen, die waarschijnlijk op 30 juni ingaat.

Ondanks de beperkingen wordt er "flink gereserveerd" voor een plekje op het terras en in het restaurant, zegt Paul Wiertz van boekingsplatform BookDinners, waarbij ruim tweeduizend restaurants zijn aangesloten. "We zien sinds vrijdag dat het aantal boekingen een vlucht neemt."

Er wordt volgens hem nu meer gereserveerd dan vorig jaar toen werd aangekondigd dat restaurants weer gasten binnen mochten ontvangen. Destijds hielden restaurants ruim twee maanden de deuren dicht. De hunkering naar de restaurantbeleving is nu veel groter, zegt hij, omdat mensen veel langer hebben moeten wachten. "En mensen hebben vorig jaar gezien dat naar het restaurant gaan veilig kan."

Het valt Wiertz op dat Nederlanders niet alleen op de traditionele drukke dagen een plekje reserveren, maar ook op doordeweekse dagen. Bovendien stijgt het gemiddelde aantal personen dat aan één tafel zit. Dat gemiddelde lag voor corona op 3,2 personen, ging vorig jaar richting de 2 personen, maar lijkt nu weer richting het oude gemiddelde te springen. "Dat zijn positieve signalen, want daarmee haalt de horeca een hogere bezetting."

'Terrassen vol door mooie weer, naar restaurant nog niet in systeem'

Alhoewel veel tekenen erop wijzen dat het de goede kant opgaat, plaatst Jeroen van den Brink van boekingswebsite Diningcity wel een kanttekening. Er wordt volgens hem namelijk nog niet massaal gereserveerd voor een plekje binnen. "Terrassen zitten nu vol door het mooie weer, maar naar het restaurant gaan zit bij veel mensen nog niet in het systeem. Dat moet groeien."

Hij verwacht vooral vanaf september en in het najaar topdrukte in de restaurants. "Mensen zijn dan terug van vakantie en corona is dan - hopelijk - iets wat achter ons ligt. Je ziet dat ook in andere landen terug: mensen zochten drie maanden na een lockdown de restaurants pas weer massaal op."

Wiertz van BookDinners voorziet een "roerig najaar". Er is namelijk wat in te halen, denkt hij, zeker wanneer er grotere groepen worden toegestaan in de horeca. "Sommige vriendengroepen of familie heb je lang niet gezien. De plek om die banden weer aan te halen is toch vaak in het restaurant of in het café."

Vanaf 30 juni wil het kabinet de maximale groepsgrootte verruimen naar in ieder geval acht personen. Wel blijven dan basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden, gelden. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), die zondag zei dat alle Nederlandse volwassenen die gevaccineerd willen worden, voor september volledig ingeënt zijn, weet nog niet wanneer deze basisregels verdwijnen.

Voorzitter Robèr Willemsen van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) sprak eerder op zondag de hoop uit dat de anderhalvemeterregel al in juli van tafel kan. Volgens hem zou dat moeten gebeuren nadat iedereen die dat wil de eerste coronaprik heeft gehad. "De belangrijkste reden om die regel in te voeren was druk van de zorg halen. Dat gebeurt nu in rap tempo."