Het is dat de kleurcode voor Turkije oranje is, wat betekent dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan, want anders was een zomervakantie erg aantrekkelijk geweest. De Turkse lira bereikte vrijdag namelijk een nieuw dieptepunt ten opzichte van de euro. Daarmee is munt de afgelopen tien jaar ruim 75 procent in waarde gedaald. Wat is er aan de hand en krijgt en kan de regering het tij keren?

Op het moment van schrijven is 1 euro 10,44 lira waard, een nieuw record. Ook ten opzichte van de dollar werd een nieuwe dieptepunt bereikt: 1 dollar is nu 8.56 lira waard. Hiermee ligt een nieuwe valutacrisis op de loer.

Analist Robin Brooks, in het verleden werkzaam bij zakenbank GoldmanSachs, liet afgelopen week via twitter weten dat de lira mogelijk zal afzwakken tot 9,50 ten opzichte van de dollar. Dat betekent slecht nieuws voor het economische geplaagde Turkije.

"Turkije heeft twee problemen die met elkaar verweven zijn. Dat is allereerst het tekort op de lopende rekening, omdat president Recep Tayyip Erdogan economische groei boven alles nastreeft, en ten tweede is er probleem qua vertrouwen en geloofwaardigheid", zegt fondsbeheerder Timothy Ash over de ontstane situatie tegen NU.nl. Ash specialiseert zich in opkomende economieën, waaronder Turkije.

'Snel herstel is onwaarschijnlijk'

Investeerders trekken zich terug vanwege het gedrag van Turkije op het internationale toneel, vanwege de voortdurende intimidatie van de binnenlandse oppositie en het toenemend aantal schandalen waarin de regering verzeild is geraakt.

Zo is het land al een maand lang in de ban van een veroordeelde gangster die vanaf een geheim adres in Dubai video's over misstanden maakt waar hooggeplaatste politici bij betrokken zouden zijn, variërend van afpersing en drugsmokkel tot mishandeling, verkrachting en moord.

Daarnaast komt vanwege de hardnekkige inflatie het vertrouwen van de eigen bevolking in de economie steeds verder in het geding, waardoor Turken hun heil in harde valuta bijven zoeken.

"Ik kan me niet voorstellen dat de Turkse lira zich snel zal herstellen. Dat gebeurd pas als men fundamenteel ander beleid gaat voeren. Erdogan moet stoppen met zijn bemoeienis met het monetaire beleid en de juiste mensen op de juiste plekken zetten", aldus Ash.

Erdogan ontsloeg in maart voor de derde keer in anderhalf jaar tijd een president van de centrale bank, een die juist net weer op vertrouwen van de financiële markten kon rekenen.

Bevolking koopt niets voor economische groei

Turkije kan ondanks alles goed sier maken met economische groei. De groeicijfers van het eerste kwartaal komen naar verwachting boven de 6 procent uit. Daar koopt de bevolking letterlijk en figuurlijk niks voor. "Het enige dat de Turken daarvoor terug krijgen is inflatie en een zwakkere munt", verzucht Ash.

"Turkije heeft duurzame groei nodig, niet de snelle groei die voor tekorten op de lopende rekening zorgen die dan vervolgens weer gefinancierd moeten worden. Ik zou namelijk niet weten waar dat geld vandaan zou moeten komen, om over de uitstaande schulden in dollars van het bedrijfsleven nog maar te zwijgen."

Toch zullen hele grote problemen vooralsnog uitblijven, verwacht Ash. "De staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product is in Turkije zeker de helft lager dan in veel andere Europese landen. Wat dat betreft zijn de financiën op orde."

Daarentegen kan Ash een eventuele run op de banken niet langer uitsluiten. Daarvoor zijn er volgens hem en vele anderen door economisch en monetair wanbeleid teveel miljarden in dollars verspild. "Turken vertrouwen hun munt niet, maar hun nog bank wel. Maar zodra de bevolking zich realiseert dat er in het bankensysteem in feite te weinig dollars beschikbaar zijn om hun spaartegoeden te dekken, dan kan ook dat vertrouwen in een keer weg zijn. Dan heb je de poppen aan het dansen."