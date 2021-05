Politiek commentator, activist en lobbyist Sywert van Lienden, die in het voorjaar van 2020 in actie kwam om naar eigen zeggen belangeloos het zorgpersoneel aan beschermingsmiddelen te helpen, zou hebben geprobeerd om via kamerlid Pieter Omtzigt nog een order van de overheid voor mondkapjes binnen te slepen. Dat meldt de Volkskrant op basis van een intern document van Van Lienden.

In het document geeft Van Lienden aan dat hij 80 miljoen mondkapjes extra kan leveren, bovenop de order voor 40 miljoen exemplaren die hij toen al op zak had. Die deal liep via de eigen bv's van Van Lieden en zijn compagnons, die er zo aan verdienden. In het boven water gehaalde document van 15 pagina's wordt volgens de Volkskrant opnieuw gesuggereerd dat de nieuwe order via zijn charitatieve Hulptroepen Alliantie geleverd zal worden.

Het verzoek kwam op het ministerie van Algemene Zaken terecht via Omtzigt, waar Van Lienden mee samenwerkte binnen de CDA-verkiezingscommissie. "De CDA-fractie was niet op de hoogte van enig winstoogmerk en wij zijn ervan uitgegaan dat het op non-profitbasis gebeurde", zo verklaart CDA-collega Joba van den Berg namens Omtzigt tegenover het dagblad.

Eerder gaven zakelijke partners CoolBlue, KLM en Flexport al aan dat ze niet op de hoogte waren van de eigen bv's van Van Lieden en zijn compagnons. Van Lienden ontkent dat in een reactie.

Hij zegt dat zijn zakenpartners en Omtzigt wel degelijk op de hoogte waren van de commerciële bv. Het document was volgens de mediapersoonlijkheid een "non-profitaanbod hoe je met medische mondkapjes de samenleving kunt ondersteunen".