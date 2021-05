De Amerikaanse president Joe Biden heeft een begrotingsvoorstel gepresenteerd dat voorziet in zes biljoen dollar (bijna 5 biljoen euro) aan overheidsuitgaven. Dat betekent dat de landelijke overheid in het komende fiscale jaar fors meer gaat uitgeven. De Democraat wil dat onder meer bekostigen door bedrijven en de rijken meer belasting te laten betalen.

In het 1700 pagina's tellende plan wordt onder meer geschetst hoe Biden geld wil pompen in het oplappen van Amerikaanse infrastructuur. Er wordt volgens Amerikaanse media geïnvesteerd in wegen, waterleidingen, snel internet en laadstations voor elektrische voertuigen. Ook het uitbreiden van de sociale zekerheid en het terugdringen van ongelijkheid zijn speerpunten voor de 78-jarige politicus.

Aan die plannen hangt wel een flink prijskaartje. Zelfs in optimistische scenario's lukt het niet om de begroting sluitend te krijgen. Er wordt voorspeld dat het begrotingstekort de komende tien jaar niet onder de 1,3 biljoen dollar per jaar zal dalen. De staatsschuld kan in 2031 uitkomen op een bedrag van 39 biljoen dollar.

Biden moet zijn economische plannen nog wel door het Congres zien te loodsen. Daar controleert zijn Democratische Partij zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat, al heeft hij in dat Hogerhuis de kleinst mogelijke meerderheid. Dat betekent dat hij zich geen dissidenten kan permitteren.

Republikeinen zien de plannen van Biden niet zitten. "Ik kan niets slechters voor de economie bedenken dan hogere rentepercentages, hogere inflatie en hogere belastingen", reageerde senator Kevin Cramer uit North Dakota.