Het kabinet wil de veelbesproken Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) intrekken. De Europese Commissie heeft tijdens een "informeel overleg" gezegd dat de regeling als ongeoorloofde staatssteun aangemerkt kan worden, meldt het ministerie van Financiën vrijdag. Het kabinet wil nu de premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds verlagen, zodat er alsnog meer ruimte komt om te investeren.

De BIK-regeling werd als tijdelijke crisismaatregel ingevoerd voor 2021 en 2022. Het doel was om ervoor te zorgen dat geplande investeringen niet worden uitgesteld, dat investeringen naar voren worden gehaald en dat het investeringsniveau omhooggaat.

Als het aan het kabinet ligt, wordt de regeling met terugwerkende kracht tot begin dit jaar ingetrokken. Omdat de wet daarvoor gewijzigd moet worden, moeten de Tweede en Eerste Kamer daar nog mee instemmen. Het lijkt er niet op dat dit een probleem zal worden, aangezien veel parlementariërs tegen de regeling zijn.

De meeste oppositiepartijen zagen niets in de investeringskorting. Ze zagen de regeling als een "cadeautje voor multinationals" of de afgeschafte dividendbelasting in een nieuw jasje. Onder meer het Centraal Planbureau en de Raad van State trokken de effectiviteit van de korting eerder in twijfel.

Eerder deze week stelden de coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie nog voor de BIK-regeling af te schaffen en zo de bevriezing van de huren in de sociale sector te betalen. De regeling kost 2 miljard euro per jaar.

Het kabinet is juist van plan het bedrag volledig te besteden aan de verlaging van de premie voor het werkloosheidsfonds. Wat er gebeurt met de twee 2 miljard euro die voor 2022 gereserveerd is, zal volgens het ministerie waarschijnlijk beslist worden tijdens de formatie van het nieuwe kabinet. De wet wordt "zo snel mogelijk" naar de Kamer gestuurd.