Tussen januari en maart werd volgens een onderzoek van de BBC 3,5 miljard pond (4 miljard euro) aan goederen die de EU binnenkwamen vanuit het VK belast. Dat is goed voor 10 procent van de Britse uitvoer naar de EU. Dat is opvallend omdat in de handelsdeal tussen de EU en het VK tariefvrije handel werd afgesproken.

In de handelsovereenkomst die de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op Kerstavond vorig jaar sloten werd onder meer afgesproken dat zowel Europese landen als het VK geen invoertaksen moeten betalen als ze goederen naar elkaar uitvoeren.

Toch werd in de eerste drie maanden na de Brexit 10 procent van de geïmporteerde Britse producten belast. Dat komt doordat bedrijven moeten aangeven dat ze geen invoertaksen hoeven te betalen en dat dus niet automatisch gaat. Volgens de BBC is de administratie voor veel ondernemers zo ingewikkeld dat ze de papieren niet invulden of beslisten om hun geld later terug te vragen.

De BBC berekende dat er zo'n 4 miljard euro aan goederen belast werd, maar de Europese Commissie houdt het op 2,5 miljard. "Volgens de gegevens van onze douanediensten kwam zo'n 2,5 miljard euro aan goederen niet belastingvrij het land binnen", zegt de commissie aan de BBC.

De uitvoer vanuit het VK naar Europa loopt trouwens nog niet helemaal op rolletjes. De export in de textielsector ging volgens de Britse handelswaakhond in januari 63 procent omlaag tegenover een jaar geleden. Ook werd er 36 procent minder voeding en 20 procent minder auto's of onderdelen uitgevoerd in januari. Het onderzoek richt zich specifiek op de Brexit en houdt geen rekening met de impact van COVID-19.