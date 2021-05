De manier waarop in Nederland vermogen wordt belast, leidt tot een te grote ongelijkheid. Dat concludeert het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een nieuw rapport. De VN-organisatie heeft in het bijzonder kritiek op de hypotheekrenteaftrek, waarmee huizenkopers de rente deels kunnen aftrekken van hun inkomen en daardoor minder belasting hoeven te betalen.

Het IMF wijst erop dat Nederland een unieke belastingstructuur met drie boxen heeft. Box 1 is voor inkomen uit arbeid en woning, box 2 belast inkomen uit bedrijven waarvan je zelf meer dan 5 procent bezit en box 3 is voor inkomen uit beleggingen of spaargeld.

Dat een woning in box 1 valt, vindt het IMF echter niet logisch. Daardoor wordt alleen een klein percentage van de WOZ-waarde belast en dat vindt het IMF te weinig. Het tarief in Nederland is daardoor veel lager dan de internationaal gangbare belastingtarieven, zegt de VN-organisatie. Daarom stelt het IMF voor woningen in box 3 te plaatsen, waarin alles op dezelfde manier wordt belast. Dat maakt een hoop van de belastingvoordelen ongedaan, klinkt het.

Daarnaast is het IMF geen voorstander van de hypotheekrenteaftrek. Die zorgt ervoor dat een huizenkoper een deel van zijn rente en nog wat kosten die aan een hypotheek zijn verbonden, kan aftrekken. Dat leidt ertoe dat mensen een zo hoog mogelijke hypotheek zullen nemen, waardoor ze vaker meer zullen bieden op een woning dan de vraagprijs, staat in het rapport. Dat drijft de prijzen op.

Het IMF erkent dat het kabinet enkele jaren geleden is begonnen met het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek, maar vindt dat het nog niet ver genoeg gaat. Volgens het IMF is de aftrek een subsidie die de markt verstoort.

Het is niet de eerste keer dat het IMF de hypotheekrenteaftrek in het vizier neemt. Ook in 2011 en 2018 riep het fonds al op tot een afschaffing. Ook De Nederlandsche Bank (DNB) zei eerder dat huizenbezitters minder belastingvoordelen moeten krijgen.