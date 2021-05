Na maandenlang alleen maar 'uitwaaiers' verwelkomd te hebben, verwachten strandtenthouders dit weekend topdrukte. Zaterdag en zondag worden temperaturen van rond de 20 graden verwacht en dus zullen Nederlanders massaal richting de kust trekken om weer eens de voeten in het zand steken.

"Ja, ik heb er uiteraard zin in", zegt André Triep, voorzitter van de Vereniging van Strandexploitanten Scheveningen en eigenaar van strandclub WIJ, in aanloop naar het eerste zomerse weekend van 2021. "Iedereen staat te popelen om de kraan te openen en mensen te ontvangen."

De afgelopen veertien maanden waren moeilijk voor strandtenthouders. Door de coronapandemie konden de strandtenten tijdenlang niet open en als ze wel open mochten, dan was het in beperkte mate. Sinds eind april zijn de terrassen weer open, maar de mooie dagen waren sinds die dag op één hand te tellen.

Toch heeft Triep maar weinig collega's zien omvallen. "Zolang de overheid ons steunt, draaien de meesten wel door. Veel strandtentexploitanten overleven door het uitstellen van allerlei belastingen. De grootste uitdaging wordt wanneer de steunpakketten weer worden afgebouwd", aldus de strandclubeigenaar.

'Strandtenthouders zijn de creatiefste ondernemers'

Ondanks de versoepelingen van de afgelopen tijd is er nog lang geen sprake van business as usual. Vanwege de coronamaatregelen mogen terrassen maximaal vijftig gasten verwelkomen en is binnen eten of drinken nog verboden.

Dit betekent dat de verwachte drukte dus niet meteen tot een topomzet leidt. "Normaal gesproken zou je in zo'n weekend vele malen meer omzet draaien. Maar het is nu vooral het verlies beperken", concludeert Triep. "Desalniettemin is het wel fijn dat we weer open kunnen."

Betere tijden lijken nabij voor de strandtenthouders, want hoogstwaarschijnlijk maakt het kabinet vrijdag bekend dat horecagelegenheden vanaf 5 juni langer open mogen én binnen weer gasten mogen ontvangen. Maar of er nu goed of slecht nieuws komt, strandtenthouders passen zich wel aan. "Door het weer zijn wij de creatiefste ondernemers. Eén windvlaag of zeemist kan je dag al overhoop gooien", aldus Triep.