Het demissionaire kabinet wil de kinderbijslag tot 2024 niet indexeren en in 2024 met 0,1 procentpunt minder indexeren. Dat staat in een wetsvoorstel dat demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) vrijdag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Daarnaast wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor ouders met kinderen tot twaalf jaar verlaagd en de premie die werkgevers betalen aan het arbeidsongeschiktheidsfonds verhoogd. Door die bezuinigingen wil het kabinet voor een betere dienstverlening bij de uitvoeringsorganisaties UWV en SVB zorgen en het ouderschapsverlof uitbreiden.

Het kabinet verdedigt de maatregel om de kinderbijslag de komende twee jaar niet te indexeren door te stellen dat ouders met kinderen er de afgelopen kabinetsperiode fors op vooruit zijn gegaan.

"Zo heeft dit kabinet de kinderbijslag met 250 miljoen euro verhoogd, het kindgebonden budget voor paren met 500 miljoen euro opgetrokken en onlangs het kindgebonden budget vanaf het derde kind met 150 miljoen euro verhoogd. Het positieve effect hiervan op het inkomen van gezinnen blijft behouden", klinkt het bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wanneer de Tweede Kamer over het wetsvoorstel stemt, is nog niet duidelijk. Ingewijden sluiten niet uit dat het voorstel controversieel verklaard wordt, waardoor er niet over gestemd kan worden tot er een nieuw kabinet is aangetreden.

Ook in 2012 en 2013 werd de indexering van de kinderbijslag al eens overgeslagen door de financiële crisis.