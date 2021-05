Na de gewonnen klimaatzaak tegen Shell zint Milieudefensie op meer actie. De organisatie onderzoekt nu mogelijkheden om meer bedrijven te bewegen tot vermindering van de CO2-uitstoot. Van nieuwe rechtszaken zal niet direct sprake zijn, maakt een woordvoerder duidelijk. Milieudefensie gaat liever met bedrijven in gesprek, maar dan wel met het recente vonnis van de rechtbank in de hand.

"Als grote vervuilers niet meedoen, zijn we de sjaak. Dan bereik je niets", schetst de woordvoerder het belang van vervolgstappen. Het vonnis in de zaak tegen Shell biedt daarvoor genoeg ruimte. De rechtbank oordeelde woensdag dat klimaatverandering een bedreiging vormt voor de mensenrechten en dat ook bedrijven de plicht hebben die te respecteren.

Over de precieze vervolgstappen wordt nog volop "intern discussie" gevoerd, zegt de woordvoerder. Directeur Donald Pols zegt in een interview met het AD dat rechtszaken niet de voorkeur hebben, omdat de klimaatcrisis zo urgent is dat Milieudefensie "niet de tijd" heeft voor langdurige juridische procedures.

Als opties noemt hij onder meer het benaderen van bedrijven die zaken doen met Shell of het aanschrijven van de tien grootste CO2-uitstoters van Nederland. "Ik wil geen dreigement op tafel hebben, maar met de uitspraak van de rechter hebben we wel een machtsmiddel waardoor een bedrijf iets gemakkelijker naar ons gaat luisteren", aldus Pols.

De woordvoerder van Milieudefensie zegt dat de organisatie de afgelopen jaren volledig gericht is geweest op de zaak tegen Shell. Het is volgens hem niet realistisch om nu direct weer een hele reeks van dat soort zaken aan te spannen.

De organisatie heeft eerder bij de overheid een lijst met de bedrijven met de hoogste uitstoot opgevraagd. Op de eerste plaats staat Tata Steel. Pols zei tegen Nieuwsuur al dat hij graag met de staalfabriek in gesprek gaat over verduurzaming. Na Tata volgen de energiebedrijven RWE en Vattenfall. Op plek vier staat Shell. Daarna volgen de chemische industrie op bedrijventerrein Chemelot in Zuid-Limburg, Engie en chemiebedrijf DOW.