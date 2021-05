Vakantieplatform Booking.com heeft zijn bonusregels aangepast zodat de miljoenenbonussen voor de top van het bedrijf gewoon uitbetaald konden worden, ondanks de teruggelopen financiële prestaties van het bedrijf. Dat schrijft NRC vrijdag.

De regelverandering werd eind april bekendgemaakt in de aanloop naar de aandeelhoudersvergadering van juni. Door de regelverandering kon het Amerikaanse bestuur van Booking.com in totaal zo'n 26 miljoen euro aan bonussen bijschrijven, met name in de vorm van aandelenpakketten.

Als de regels niet waren veranderd, had het bestuur geen recht gehad op de beloningen. De bonussen zijn namelijk gekoppeld aan de prestaties van Booking.com en die cijfers lagen veel lager dan in 2019 door de coronapandemie.

Op het hoofdkantoor van Booking.com kregen medewerkers 80 procent van hun vaste bonussen, schrijft NRC. Het bestuur in Amsterdam leverde eerder wel al 20 procent van zijn vaste salaris in.

De regelverandering om zo alsnog gigabonussen uit te kunnen keren is pijnlijk, omdat Booking.com een van de grootgebruikers is van de steunpakketten van de Nederlandse overheid. Het vakantieplatform ontving vorig jaar ongeveer 100 miljoen euro aan staatssteun, waarvan 65 miljoen euro van de Nederlandse Staat. Ook werd bijna een kwart van de banen bij Booking.com geschrapt. In 2019 boekte het bedrijf nog een winst van 4,6 miljard euro.

Chief marketing officer Arjan Dijk erkende begin mei in een interview met NU.nl dat het imago van Booking.com in Nederland niet geweldig is. "Die trotse blik leefde duidelijk niet in Nederland. Niet in de media en niet bij het publiek", aldus Dijk.