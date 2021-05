Woningverhuurplatform Airbnb heeft het verbod op huisfeesten verlengd tot het einde van de zomer, laat het bedrijf weten. Door het verbod blijft het maximum van zestien Airbnb-klanten in één huis van kracht. Huisfeesten werden in augustus 2020 verboden door het platform.

Het verhuurplatform laat weten dit "in het belang van de volksgezondheid" te doen. Op de website verwijderde Airbnb ook de filters waarmee gebruikers makkelijk huizen kunnen vinden waarin feestjes zijn toegestaan.

Airbnb laat in een verklaring weten dat verhuurders de afgelopen tijd steeds vaker aanklopten met de vraag of huisfeesten weer mogen, nu delen van de wereld langzaam opengaan. Het verhuurplatform heeft geen specifieke datum genoemd waarop huisfeesten weer mogelijk zijn.

Ondanks het verbod op huisfeesten verwacht Airbnb komende zomer flink wat woningen en kamers te kunnen vullen. Het bedrijf verwacht dat het aantal geboekte reizen terugveert naar niveaus die het "niet eerder gezien" heeft. In de eerste drie maanden van dit jaar lag het aantal boekingen in de Verenigde Staten hoger dan in 2019, toen we nog in een wereld zonder coronarestricties leefden.