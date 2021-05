Bedrijven die zijn opgericht tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 kunnen vanaf maandag 31 mei ook TVL-steun voor vaste lasten aanvragen, meldt het kabinet. De bedrijven kwamen bij eerdere rondes vaak niet in aanmerking omdat ze in 2019 geen inkomsten hadden. Daardoor was er geen omzetverlies, terwijl dat de basis is waarop de TVL-steun wordt bepaald. Het loket sluit op 12 juni.

Voor die specifieke bedrijven wordt er rekening gehouden met de omzet uit het derde kwartaal van 2020. Volgens het kabinet was dat voor veel ondernemers een relatief goed kwartaal, omdat er minder beperkende maatregelen waren dan in de andere kwartalen sinds het begin van de coronacrisis.

De voorwaarden zijn gelijk aan die van andere bedrijven die TVL-steun aanvragen. Wie tussen januari en maart van dit jaar 30 procent omzetverlies leed, per kwartaal meer dan 1.500 euro aan vaste lasten betaalt en een bedrijf heeft in Nederland op een ander adres dan zijn thuisadres, kan maximaal 85 procent van zijn vaste lasten laten terugbetalen. Het maximale subsidiebedrag is 124.999 euro.

Startende bedrijven die deel uitmaken van een groter concern kunnen geen gebruikmaken van de specifieke TVL-regeling voor starters. Zij moeten de steun via hun moedermaatschappij aanvragen.

Het loket voor bedrijven die niet tot de starters behoren, gaat naar verwachting in de tweede helft van juni open.