Bij het veilinghuis Heritage Auctions Europe werd donderdagmiddag een biljet van 40 gulden uit de voormalige kolonie Nederlands-Indië verkocht voor 25.830 euro, meldt het veilinghuis. Het biljet dateert uit 1921 en werd uitgegeven door de Javasche Bank in Batavia, het huidige Jakarta.

De eigenaar had het bankbiljet voor 50 eurocent gekocht op een rommelmarkt in Dordrecht een aantal jaar geleden, vertelt Jacco Scheper, directeur van Heritage Auctions Europe. "En omdat de interesse voor papieren bankbiljetten uit Nederlands-Indië de voorbije jaren zo sterk is gestegen, vond hij dit een goed moment om te verkopen." Hij stapte zelf met het biljet naar het veilinghuis.

Heritage Auctions had zelf een startprijs op het biljet geplakt van 3.000 euro. "Dat betekent dat we zelf rekenden op een verkoopprijs van 4.000 tot 5.000. Dit hadden we dus echt niet zien aankomen", zegt Scheper. De identiteit van de koper mag niet bekendgemaakt worden, maar hij of zij komt uit Indonesië.

Volgens het veilinghuis zijn oude bankbiljetten en andere verzamelartikelen op dit moment extra in trek vanwege de coronapandemie. Omdat mensen het afgelopen jaar meer hebben kunnen sparen doordat ze niet op reis of uit eten konden, hebben ze meer geld over om verzamelobjecten te kopen. In januari bracht een Pokémon-kaart uit 1999 nog 300.000 dollar (246.103 euro) op bij een veiling van Heritage in Dallas.