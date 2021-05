De Nederlandse ondernemer John de Mol ligt in de clinch met ITV, de Britse televisiereus die zijn productiehuis Talpa Media overnam in 2015. Hij zou nog een nabetaling van 400 miljoen euro moeten krijgen, maar ITV wil maar maximaal de helft betalen, meldt RTL Z op basis van financiële verslagen van ITV en accountant KPMG.

De Mol verkocht zes jaar geleden zijn productiehuis, bekend van onder andere de zangwedstrijd The Voice, aan ITV en kreeg daar toen 500 miljoen euro voor. De afspraak was dat hij nog eens 600 miljoen euro kon verdienen in drie termijnen, afhankelijk van de resultaten en van zijn betrokkenheid bij het bedrijf.

De eerste 100 miljoen euro kreeg hij in 2017, maar de rest van het geld is nog steeds niet uitgekeerd. Normaal gezien zou hij dat begin 2020 moeten gekregen hebben, maar ITV is er nog niet helemaal uit hoeveel het kan en wil betalen aan De Mol. De laatste 100 miljoen is vervallen omdat De Mol vervroegd is opgestapt bij Talpa.

Hij zou maximaal 400 miljoen euro kunnen krijgen, maar het exacte bedrag hangt af van de brutowinst die Talpa Media tussen 2017 en 2019 boekte. En daar ligt het probleem. Een financiële discussie rond de Chinese versie van The Voice maakt het moeilijk om de exacte winst te bepalen, waardoor de nabetaling op zich laat wachten.

Uit het jaarverslag van ITV valt wel op te maken dat het bedrijf schat maximaal 190 miljoen pond (218 miljoen euro) kwijt te zijn aan zogenoemde earn outs, betalingen die afhankelijk zijn van bepaalde resultaten. Het grootste deel van dat geld is voor Talpa gereserveerd.

Omdat de nabetalingsperiode al afgelopen is en er nog steeds discussie is over het te betalen bedrag, is de zaak neergelegd bij een externe arbiter. Wie dat is, wil een woordvoerder van ITV niet bevestigen aan RTL.