Gezonde voedingsproducten zijn de afgelopen tien jaar 21 procent duurder geworden, terwijl de prijs van ongezond eten en drinken met slechts 15 procent steeg. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Voedingscentrum. Ook blijkt dat Nederlanders gemiddeld 7,18 euro per dag uitgeven aan eten en drinken voor thuisgebruik.

Het CBS en het Voedingscentrum keken naar de winkelprijzen van gezonde en ongezonde voedingsmiddelen in de periode 2010-2020. Daaruit blijkt dat eten en drinken voor thuis in tien jaar tijd 18 procent duurder is geworden. Daarbij stegen de prijzen van gezonde voeding dus sneller dan die van ongezonde tegenhangers.

In de laatste twee jaar is dat echter juist omgekeerd. Zo werd ongezond voedsel het afgelopen jaar 2,3 procent duurder en werden gezonde producten 1,8 procent duurder.

De prijsstijgingen van ongezonde producten lopen ver uiteen. Zo werd boter in tien jaar tijd maar liefst 66 procent duurder en stegen ongezonde dranken 17 procent in prijs. Daar stond tegenover dat ijs en snoep het afgelopen decennium juist goedkoper werden.

Van de gezonde voeding waren eieren de koploper. Deze werden maar liefst 47 procent duurder. Vooral in 2017 schoten de prijzen de hoogte in door de fipronilaffaire.

Halfvolle en magere melk zijn de afgelopen jaren 43 procent in prijs gestegen. Ook verse groenten (+6 procent) en fruit (+26 procent) werden prijziger, evenals kraanwater. Tegelijkertijd werden sommige graanproducten juist goedkoper.

Nederlanders gaven vorig jaar gemiddeld 12,8 procent van hun bestedingen uit aan voeding en drank voor thuisgebruik. Dat komt neer op 7,18 euro per persoon per dag. Volgens het instituut voor budgetvoorlichting Nibud kun je in Nederland gezond eten voor 6,27 euro per persoon per dag.