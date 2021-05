Nederlandse bedrijven hebben tot nu toe 36 miljard euro aan belastingschulden opgebouwd, maar "om ongelijkheid te voorkomen, is er geen sprake van generieke kwijtschelding van die schulden", meldt het kabinet donderdag bij de presentatie van de nieuwe steunpakketten. Er wordt in totaal 6 miljard euro uitgetrokken voor nieuwe coronasteun, kondigen ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) donderdag aan.

Het kabinet verlengt de steunmaatregelen met drie maanden, maar er verandert een aantal zaken. Zo wordt de looptijd van de Tozo-lening voor zzp'ers verlengd van 42 tot 60 maanden en wordt de deadline voor de terugbetaling met een half jaar verschoven naar 1 januari 2022. Tot die tijd wordt geen rente in rekening gebracht.

Ook zal de TVL-steun voor vaste lasten niet meer meetellen als omzet bij de aanvraag van loonsubsidie (NOW). Daardoor kunnen meer bedrijven loonsteun ontvangen. Eerder was al bekendgemaakt dat ondernemers voor de TVL-steun kunnen kiezen uit twee referentieperiodes, afhankelijk van welke periode het representatiefst is.

Ondernemers krijgen meer tijd om belastingen af te betalen

Ook op belastinggebied worden enkele maatregelen genomen. Ondernemers hoeven pas vanaf 1 oktober volgend jaar te beginnen met het aflossen van hun belastingschulden en krijgen daar vijf jaar de tijd voor. Wel moeten ze vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belastingen betalen. Om ongelijkheid te voorkomen, worden er geen schulden kwijtgescholden, meldt het kabinet.

"Dat zou niet eerlijk zijn naar de ondernemers die al een deel afbetaald hebben", zegt minister Hoekstra. Veel ondernemers zouden al een deel hebben afgelost.

Bedrijven kunnen lenen voor onder meer doorstart

Verder gaat de zogenaamde invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, maar stapsgewijs opnieuw omhoog. Normaal is dat 4 procent, maar vanaf 1 januari 2022 bedraagt die maar 1 procent. Daarna gaat die in stappen omhoog tot 4 procent op 1 januari 2024.

Het kabinet stelt ook 200 miljoen euro beschikbaar voor leningen aan bedrijven die na akkoorden met schuldeisers een doorstart willen maken of bepaalde activiteiten willen aanpassen. Ook wordt er nog 42,5 miljoen euro uitgetrokken voor de dierentuinen voor de periode dat zij nog gesloten waren in het tweede kwartaal.

'Steunpakketten volgen de economische bewegingen'

De afgelopen dagen klonken er vanuit economische hoek geluiden dat het beter is om de maatregelen stilaan af te bouwen, omdat ze de economische ontwikkeling belemmeren. Onder meer het Centraal Planbureau (CPB) kwam met die kritiek. Het kabinet erkent dat, maar wijst er ook op dat er nog veel onzekerheid is over de toekomst.

"We willen zoveel mogelijk in de kern gezonde bedrijven door de crisis helpen. De steunpakketten zijn zo ontworpen dat het gebruik ervan mee-ademt: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Andersom geldt dat dus ook: naarmate de economie weer verder open gaat en bedrijven meer omzet kunnen draaien, groeien zij ook uit de steunpakketten", klinkt het.