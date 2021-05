De Europese Unie steekt donderdag de koppen bijeen om economische sancties tegen Belarus te bespreken, omdat dat land zondag een kritische journalist van een vliegtuig haalde en gevangennam. De EU wil de sancties richten op de kalium- en oliesector, twee heel belangrijke sectoren voor het land.

De bijeenkomst van alle Europese buitenlandministers is een antwoord op een ongeziene actie van Belarus afgelopen weekend.

Regeringsfunctionarissen vroegen een vliegtuig van Ryanair een "voorzorgslanding" te maken omdat er een bom aan boord zou zijn. Die bom werd uiteindelijk niet gevonden, maar de autoriteiten arresteerden wel de kritische journalist Roman Protasevich, die in het vliegtuig zat.

Dat leidde tot internationale verontwaardiging en de EU riep vliegtuigmaatschappijen er al toe op niet meer over Belarus te vliegen. Nu wil het blok van 27 landen nog verder gaan en denkt het na over financiële maatregelen. De Duitse buitenlandminister Heiko Maas liet al weten de economische structuur van het land significant te willen treffen.

'Belarus niet in de armen van Rusland drijven'

Een aantal regeringsleiders en buitenlandkenners wezen Brussel er wel al op dat het daar voorzichtig mee moet omgaan. Meer sancties zou het land namelijk verder in de armen van buurland Rusland kunnen drijven, waardoor de Europese Unie helemaal geen invloed meer heeft op het land.

Dat erkende ook onder anderen de Australische buitenlandminister donderdag, maar het lijkt erop dat de EU haar plannen toch wil doorzetten. De Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken denkt dat er wat te rapen valt in de kaliumindustrie. Kalium is een metaal dat vooral gebruikt wordt in kunstmest.

"Belarus is een van de grootste producenten van kalium en ik denk dat het president Alexander Lukashenko heel erg hard zou raken als we daar iets kunnen bereiken", zei hij donderdag. De productie van kalium is in Belarus volledig in handen van de staat en levert samen met aardolie de grootste bijdrage aan de Belarussische schatkist.

De EU-ministers kijken donderdag wat er mogelijk is, maar nemen voorlopig geen beslissingen.

