Het aantal zelfstandige bezorgers van maaltijden is sinds de uitbraak van de coronacrisis in maart vorig jaar verdubbeld. Vooral in de tweede lockdown nam het aantal bezorgers explosief toe. Dat blijkt uit cijfers die NU.nl opvroeg bij de Kamer van Koophandel (KVK). De verwachting is dat deze groei de komende tijd afvlakt, vooral door de heropening van restaurants.

Aan het begin van het huidige kwartaal waren er bij de KVK 1.697 zelfstandige bezorgers geregistreerd. Dat was een ruime verdubbeling ten opzichte van de 844 van precies een jaar eerder. Bij het overgrote deel gaat het om eenmansbedrijfjes van koeriers die bestellingen van bijvoorbeeld Uber Eats of Deliveroo bezorgen.

Vooral sinds het najaar is sprake van een flinke toename. Belangrijke oorzaak van de groei zijn de verschillende lockdowns. Diverse bedrijven die maaltijden bezorgen, zagen het aantal orders flink stijgen sinds de uitbraak van de pandemie in maart vorig jaar en hadden daarom ook meer personeel nodig.

Het fenomeen maaltijdbezorgers is sowieso iets van de laatste paar jaar. Zo waren er begin 2016 slechts twaalf bezorgers geregistreerd bij de KVK. Een jaar later waren dat er zestien. Daarna begon het aantal snel te stijgen, met 669 aan het begin van 2019. Inmiddels zijn het er dus bijna zeventienhonderd.

Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk nog iets hoger, omdat niet iedereen bij zijn of haar KVK-inschrijving meldt aan de slag te gaan als maaltijdbezorger. Ook zitten er geen medewerkers van Thuisbezorgd.nl bij, omdat dat bedrijf niet of nauwelijks werkt met zelfstandige bezorgers, maar juist met arbeidscontracten.

Groei zet waarschijnlijk niet door

"Ik verwacht niet dat het aantal zelfstandige bezorgers na de lockdown nog verder toeneemt", zegt horecaspecialist Katinka Jongkind van ING. "Zodra de restaurants weer open gaan, neemt de bezorging af. Misschien dat mensen wel meer maaltijden blijven bestellen dan voor de coronacrisis, maar niet zoveel als tijdens de lockdowns."

Hierdoor kunnen de bezorgers waarschijnlijk de komende tijd minder geld verdienen. "In de taxibranche zag je eenzelfde ontwikkeling. Met de komst van Uber steeg het aantal chauffeurs sterk, waardoor er op een gegeven moment te veel waren. De vraag naar taxiritten groeide niet evenredig mee, waardoor de chauffeurs minder konden verdienen", legt Jongkind uit.

Daarnaast zou het kunnen dat bezorgers de komende tijd de overstap maken naar andere banen in de horeca. Zodra cafés en restaurants weer open mogen, neemt hun behoefte aan personeel verder toe. Nu al zijn er berichten dat horecabedrijven moeilijk aan nieuwe medewerkers kunnen komen. "Een deel van de bezorgers zal dus in cafés en restaurants gaan werken."