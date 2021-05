Door de coronacrisis hebben vorig jaar veel meer Nederlanders met iDEAL betaald. Ook de identificatiedienst iDIN is sterk in opkomst. Het gebruik van de papieren acceptgiro daarentegen is sterk teruggelopen, blijkt donderdag uit het jaarverslag van Currence, het bedrijf achter de betaaldiensten.

Het aantal betalingen met iDEAL bij webwinkels is in 2020 met ongeveer 30 procent gestegen, en sinds de jaarwisseling groeit het gebruik ervan door. In april lag het aantal transacties bij webwinkels met iDEAL 30 procent hoger dan in april vorig jaar, terwijl Nederland toen al midden in de eerste lockdown zat en er veel meer dan normaal werd betaald met iDEAL.

Ook de identificatiedienst iDIN wordt veel meer gebruikt dan voor de coronacrisis. Consumenten kunnen iDIN gebruiken om bij diensten in te loggen of om documenten digitaal te ondertekenen. In 2020 werd de dienst 7,5 miljoen keer gebruikt, net zo vaak als in de vier voorafgaande jaren samen.

De acceptgiro heeft ondertussen flink terrein verloren. Werden er in 2015 nog 24 miljoen acceptgiro's verwerkt, was dat in 2019 al flink afgenomen tot 8,7 miljoen. In het afgelopen jaar ontvingen banken nog maar 6,4 miljoen acceptgiro's. Er wordt nu per jaar gemiddeld minder dan één acceptgiro per huishouden via de post opgestuurd.

Currence schrijft dat het mogelijk is dat de acceptgiro op termijn wordt uitgefaseerd. "Door deze ontwikkelingen is het niet ondenkbeeldig dat de 'end-of-lifefase' van dit betaalproduct (versneld) in zicht komt", staat in het jaarverslag. Voor de mensen die nog wel betaalgegevens op papier willen ontvangen, is er dan de zogeheten uniforme Betaalinstructie.