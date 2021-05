De Nederlandse kledingbedrijven WE Fashion en Zeeman zouden tot voor kort zaken hebben gedaan met Indiase spinnerijen waar sprake is van dwangarbeid. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksorganisaties SOMO en Arisa waar de Volkskrant donderdag over schrijft.

De organisaties voerden gesprekken met 725 medewerkers van in totaal 29 spinnerijen in de Indiase deelstaat Tamil Nadu. Uit de gesprekken blijkt dat de arbeidsomstandigheden er erg slecht zijn. De medewerkers worden onder druk gezet, onder meer met dreigementen, om buitensporig veel overuren te maken.

Veel van de medewerkers komen uit andere deelstaten en behoren tot de lagere kasten. Ze worden met valse beloftes naar de spinnerijen gehaald, die grotendeels zijn afgesloten van de buitenwereld, en verblijven daar in primitieve hostels. Sinds de coronacrisis is de situatie van de medewerkers verslechterd.

Pauline Overeem, onderzoeker bij SOMO, zegt dat inkopende bedrijven maatregelen moeten nemen om gedwongen arbeid tegen te gaan. "Op grond van ons onderzoek concluderen wij dat de leef- en arbeidsomstandigheden in de textielindustrie in Tamil Nadu bedroevend slecht zijn. In de ergste gevallen komt dit neer op gedwongen arbeid."

Bedrijven als WE Fashion en Zeeman doken in het onderzoek op omdat ze relatief transparant zijn over hun productieketen, maar waarschijnlijk komt er nog veel meer westerse kleding uit de spinnerijen. SOMO en Arisa vonden ook directe en indirecte links tussen de spinnerijen en grote internationale bedrijven als Carrefour, IKEA, Gap en Marc O'Polo.

WE Fashion heeft naar aanleiding van het rapport aan de onderzoekers laten weten de handel met de spinnerijen te onderzoeken. Zeeman heeft de samenwerking met de spinnerijen stopgezet, zegt de keten tegen de Volkskrant.