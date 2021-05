Taxidienst Uber Technologies heeft woensdag laten weten de Britse vakbond GMB te erkennen. Daarmee kan de bond de 70.000 chauffeurs van het bedrijf vertegenwoordigen en krijgen die meer collectieve inspraak bij de onderneming. Het Verenigd Koninkrijk is de grootste markt van Uber in Europa.

Elk kwartaal zullen er bijeenkomsten met het personeel plaatsvinden om onderwerpen te bespreken en de bond zal zich bezighouden met zaken als salaris, pensioenen en veiligheid, aldus een verklaring die door Uber werd vrijgegeven. Chauffeurs houden de mogelijkheid om te kiezen of, wanneer en waar ze rijden.

GMB is een van de grootste vakbonden van het land, met meer dan 620.000 leden, onder wie bezorgers en ambtenaren.

Rechter oordeelde dat chauffeurs officieel werknemers zijn

Het Britse hooggerechtshof oordeelde in februari dat chauffeurs van Uber werknemers zijn die recht hebben op minimumloon, vakantiegeld en rustpauzes.

Zij worden nu aangeduid als workers, een volgens Uber unieke classificatie onder het Britse arbeidsrecht die naar Nederlandse maatstaven tussen een zelfstandig ondernemer en een werknemer inzit. De uitspraak kost Uber circa 600 miljoen dollar (492 miljoen euro) voor de afwikkeling van claims uit het verleden van chauffeurs.

Vakbond FNV heeft Uber in Nederland gedagvaard omdat het chauffeurs niet volgens de cao betaalt. De eerste zitting in die zaak dient eind juni. In Nederland heeft Uber ruim 4.000 chauffeurs. Volgens de vakbond zijn Uber-chauffeurs gewoon werknemers, maar de Amerikaanse techonderneming ziet hen als zelfstandigen die via haar platform werken.