De activistische investeerder Engine No. 1 is woensdag verkozen in de raad van commissarissen van de Amerikaanse oliereus ExxonMobil, het moederbedrijf van Esso. De groep zet het bedrijf al langer onder druk omdat het niet ver genoeg zou gaan in zijn klimaatinspanningen. Bij concurrent Chevron stemden de aandeelhouders voor een klimaatresolutie.

Op de dag dat de Nederlands-Britse oliereus Shell van een rechter in Den Haag te horen krijgt dat het bedrijf zijn CO2-uitstoot bijna moet halveren tegen 2030, beweegt er ook in andere oliebedrijven wat op klimaatvlak.

Op de aandeelhoudersvergadering van ExxonMobil werd de activistische klimaatgroep Engine No. 1, die 0,02 procent van het bedrijf in handen heeft, met twee zetels verkozen in de raad van commissarissen van het bedrijf. De groep kreeg onder meer steun van enkele grote pensioenfondsen.

Engine No. 1 zet ExxonMobil al sinds december onder druk over zijn klimaatbeleid. De groep vindt dat het bedrijf nog te veel investeert in fossiele brandstoffen. Dat de groep nu twee commissarissen mag leveren, zal die discussie naar alle waarschijnlijkheid nog heviger doen oplaaien in het bedrijf.

ExxonMobil benadrukte woensdag dat het al maatregelen neemt in de strijd tegen klimaatverandering. Zo investeerde het bedrijf 3 miljard dollar (2,5 miljard euro) in onderzoek naar CO2-opslag en andere manieren om zijn uitstoot te verminderen.

Chevron moet harde doelen stellen om CO2-uitstoot te verminderen

Bij een andere Amerikaanse oliemaatschappij, Chevron, stemden de aandeelhouders woensdag op de aandeelhoudersvergadering voor een klimaatresolutie van de Nederlandse activistische groep Follow This. De motie roept het bedrijf op harde doelen te stellen om CO2-uitstoot te verminderen.

Volgens een voorlopige telling stemde 61 procent van de aandeelhouders voor de resolutie tijdens de jaarlijkse investeerdersvergadering. De raad van bestuur had opgeroepen de motie te verwerpen.

Een voorstel waarin Chevron werd gevraagd te rapporteren over hoe een aanzienlijke vermindering van de vraag naar fossiele brandstoffen de activiteiten van het bedrijf zou beïnvloeden, werd niet aangenomen.