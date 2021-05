De spoorvervoerder NS denkt tot het einde van de huidige concessie, die tot 2025 loopt, 3,5 miljard euro minder te verdienen dan verwacht voor de coronacrisis. Het bedrijf houdt daarbij rekening met veranderend reizigersgedrag omdat er meer zal thuisgewerkt worden, zegt het in zijn jaarrapportage voor 2020.

Dat het de NS vorig jaar niet voor de wind is gegaan, was al bekend. Door de lockdown moest iedereen thuis blijven en werd er bijna niet meer met de trein gereisd vanaf de tweede helft van het jaar. Dat duwde de vervoerder 2,6 miljard euro in het rood. 1 miljard euro daarvan was het gevolg van gemiste reizigersinkomsten, maakt het bedrijf woensdag bekend. De rest had te maken met afwaarderingen van vervoerscontracten.

Daarom heeft het kabinet beslist om 93 procent van de kosten die het bedrijf maakte in 2020 op zich te nemen. Over hoeveel geld dat gaat is niet duidelijk, maar het financiële gat zou daarmee verkleinen tot 150 miljoen euro. Ook in de eerste helft van 2021 zal het kabinet nog voor een groot deel tussenkomen in de kosten.

De NS verwacht ook dat het huidige contract voor het hoofdrailnet, dat afloopt in 2025 maar zo goed als zeker verlengd wordt, fors minder waard wordt de komende jaren. De treinuitbater denkt de komende vier jaar 3,5 miljard euro minder binnen te brengen dan begroot aan het begin van de concessie. Volgens het bedrijf zullen er de komende jaren "blijvende veranderingen in het reizigersgedrag zijn, door onder andere meer thuiswerken".

Eerder maakte de spoorvervoerder al bekend dat hij 1,4 miljard euro wil besparen tegen 2025. Daarvoor zouden er zo'n 2.300 banen verdwijnen en enkele investeringen die minder opbrachten worden geschrapt. Zo zullen een aantal spitstreinen waar geen reizigers op zaten afgeschaft worden.

Van stiptheidsproblemen leek de NS dan weer geen probleem gehad het afgelopen jaar, ongetwijfeld een handje geholpen door de coronacrisis. In 93,5 procent van de gevallen kwamen reizigers op tijd aan op hun bestemming.